Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 09/11/2025 à 08:00.
apocalyptica : cultApocalyptica joue One - 09/11

Apocalyptica jouant "One" de MetallicA au M'Era Luna festival, c'est par là. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Apocalyptica-Plays Metallica Vol. 2
Apocalyptica
LP : Plays Metallica Vol. 2
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/06/2024
Ride the lightning
St. Anger
The Unforgiven II
Blackened
The call of Ktulu (En mémoire de Cliff Burton)
The four horsemen (ft. Rob Trujillo)
Holier than thou
To live is to die
One
One (Instrumental)

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page