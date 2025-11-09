Infos précédentes :

Orbit Culture-The forgottenOrbit Culture aliéné au Graspop - 09/11

Orbit Culture a mis en ligne la version live de son titre "Alienated" captée lors du dernier Graspop Metal Meeting. [plus d'infos]

