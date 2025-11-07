Infos précédentes :

Posté par Peccata Mundi Records.
Modéré le 07/11/2025 à 08:00.
Orphaal - Leaving LaniakeaUn nouveau Orphaal - 07/11

Le groupe de metal rock prog de Toulouse Orphaal sortira son deuxième album Hearts out le 5 décembre chez Peccata Mundi Records. Il sera disponible aux formats CD et digital. Pour découvrir le groupe, son premier album est en écoute intégrale à la suite.
[fr] Bandcamp  External ] [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page