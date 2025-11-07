Posté par Peccata Mundi Records.
Un nouveau Orphaal - 07/11
Le groupe de metal rock prog de Toulouse Orphaal sortira son deuxième album Hearts out le 5 décembre chez Peccata Mundi Records. Il sera disponible aux formats CD et digital. Pour découvrir le groupe, son premier album est en écoute intégrale à la suite.
