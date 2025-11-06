Face aux difficultés économiques, le Festival de la Paille a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse que l'édition 2026 sera la dernière. La billetterie ouvre vendredi, la programmation sera annoncée en février pour un ultime rendez-vous les 24 et 25 juillet, toujours à Métabief (25 - Doubs). [ Festival de la Paille : site officiel ] [ plus d'infos ]

24 & 25 juillet 2026 - Dernier Festival de la Paille

Une dernière. Une inoubliable. Une légendaire.



Dans un contexte où l'indépendance devient un combat, on a choisi de rester fidèles à nos valeurs : faire de la fête un lieu de liberté, préserver la culture en milieu rural, défendre notre liberté artistique et célébrer la joie et la force du collectif.

Nous avons donc choisi de terminer en beauté, de célébrer ce que nous avons bâti ensemble, avec vous. De faire de cette dernière édition une fête à la hauteur de toutes celles et ceux qui ont fait de La Paille une légende.

La billetterie officielle ouvre ce vendredi à 18h00 !