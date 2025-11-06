Posté par Ted.
Modéré le 06/11/2025 à 08:00.
Modéré le 06/11/2025 à 08:00.
Parlor a sorti un album le mois dernier - 06/11
On a oublié de vous dire que Parlor avait sorti un album le 24 octobre dernier. Il s'intitule Tears for everything et a été produit par Francis Caste. Un single, "Cement diktat", a été mis en ligne si tu veux avoir un avant-goût avant d'aller rejoindre ta plateforme de streaming préférée. [plus d'infos]
