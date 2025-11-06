C'est la news qui fait plaisir : deux légendes du hardcore US, Henry Rollins (Black Flag, Rollins Band) et Ian MacKaye (Fugazi, Minor Threat), ont enregistré 4 morceaux au Inner Ear Studios, ici même où les protagonistes enregistraient leurs albums à l'époque avec leurs groupes. On a hâte d'écouter ça, surtout qu'ils étaient plus ou moins en retraite.