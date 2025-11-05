Infos précédentes :

Puscifer - V is for vaginaLe pendule de Puscifer - 05/11

Puscifer a livré un nouvel extrait de son prochain album, Normal isn't, avec "Pendulum - The director's cut". La sortie de l'opus est toujours programmée pour le 6 février. [plus d'infos]

