Posté par M!ke.
Modéré le 05/11/2025 à 08:00.
Modéré le 05/11/2025 à 08:00.
Puscifer a livré un nouvel extrait de son prochain album, Normal isn't, avec "Pendulum - The director's cut". La sortie de l'opus est toujours programmée pour le 6 février. [plus d'infos]
