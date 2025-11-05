Infos précédentes :

Touche Amoré-Spiral in a straight lineTouché Amoré fête Stage four en France - 05/11

Touché Amoré fêtera les dix ans de son album culte Stage four sur les scènes du monde entier en 2026. En France, ça se passera à Lyon (Marché Gare) le 8 juin 2026 et à Paris (Trabendo) le 24 juin 2026.

