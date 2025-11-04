Posté par M!ke.
Modéré le 04/11/2025 à 08:00.
Modéré le 04/11/2025 à 08:00.
We Lost The Sea @ Audiotree - 04/11
Les australiens de We Lost The Sea sont passés par les studios Audiotree pour une session post-rock live. Leur dernier album A single flower est sorti début juillet. [plus d'infos]
We Lost The Sea
LP : A single flower
Date de sortie : 05/07/2025
LP : A single flower
Date de sortie : 05/07/2025
If they had hearts
A dance with death
Everything here is black and blinding
Bloom (Murmurations at first light)
The gloaming
Blood will have blood
A dance with death
Everything here is black and blinding
Bloom (Murmurations at first light)
The gloaming
Blood will have blood
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires