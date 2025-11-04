Infos précédentes :
- Monolithe Noir court vite
- Mag #55 : dEUS
- Yôkaï se prend pour Roubaix
- Ecoute un rin de Monolithe Noir
- Monolithe Noir rend hommage à Dead Can Dance
- Monolithe Noir nous donne des détails
- Monolithe Noir diffuse son Barra rouge
- Monolithe Noir clippe Balafenn
- Monolithe Noir livre "Finvus" en trio
- La vague Monolithe Noir pour ce mois-ci
Posté par Ted.
Modéré le 04/11/2025 à 08:00.
Modéré le 04/11/2025 à 08:00.
Monolithe Noir court vite - 04/11
"Running fast", le premier single issu du quatrième album de Monolithe Noir, à paraître en février prochain, est à découvrir. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires