Posté par Ted.
Modéré le 04/11/2025 à 08:00.
Monolithe NoirMonolithe Noir court vite - 04/11

"Running fast", le premier single issu du quatrième album de Monolithe Noir, à paraître en février prochain, est à découvrir. [plus d'infos]

