Plusieurs mois après la sortie de leur album Never exhale, Ditz est de retour avec "Don Enzo magic carpet salesman", un single de 9 minutes séparé en trois parties, marquant une nouvelle direction noise-rock pour le groupe. Il vient avec un titre additionnel : "Kalimba song". Ces deux sorties seront disponibles sur un vinyle 12" édition limitée le 28 novembre via City Slang. [plus d'infos]