Sa ligne éditoriale ne bouge pas d'un millimètre & persiste à arpenter les innombrables couloirs humides piégeux, où ricochent les sonorités impénétrables se dissimulant l'essentiel du temps dans l'obscurité souterraine mouvante. Des résonances énigmatiques au bas mot prégnantes, qui mordent & ne lâchent plus, détaillées sous un éclairage nocturne monochromatique. Une concentration de musiques extatiques stupéfiantes qui, au-delà de s'écouter, se goûte, se respire, se touche & se regarde.



Au sommaire :



Ic3peak (horror trap, indus opératique - Russie),

Left For Pleasure (darkwave, post-punk - Allemagne),

Donna Blue (blues pop, slow folk ténébreuse - Pays-Bas),

Systeme Paradoxe (cold electro - France),

Blanche Biau (romantic sadwave - Suisse),

Dlina Volny (brut pop noire - Biélorussie),

Babel Map (gloomgaze, gothic rock - USA),

La Punta Bianca (minimal synthpop - France),

Violent Vickie (witch house, punk expérimental - USA),



ainsi que cinquante-quatre chroniques vinyles, CD, K7 & DVD d'hier & d'avant-hier.



Tiré à 100 exemplaires numérotés à la main, format A5, couverture cartonnée brillante,116 pages couleur & NB, dos carré-collé, impression en numérique, Lumières Noires n°2 est disponible sur le site bandcamp.



Un poster (40x30) est offert avec chaque commande.