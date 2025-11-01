Modéré le 01/11/2025 à 20:55.
Le n°2 du fanzine français Lumières Noires vient de paraître. Plus d'infos à la suite.
Sa ligne éditoriale ne bouge pas d'un millimètre & persiste à arpenter les innombrables couloirs humides piégeux, où ricochent les sonorités impénétrables se dissimulant l'essentiel du temps dans l'obscurité souterraine mouvante. Des résonances énigmatiques au bas mot prégnantes, qui mordent & ne lâchent plus, détaillées sous un éclairage nocturne monochromatique. Une concentration de musiques extatiques stupéfiantes qui, au-delà de s'écouter, se goûte, se respire, se touche & se regarde.
Au sommaire :
Ic3peak (horror trap, indus opératique - Russie),
Left For Pleasure (darkwave, post-punk - Allemagne),
Donna Blue (blues pop, slow folk ténébreuse - Pays-Bas),
Systeme Paradoxe (cold electro - France),
Blanche Biau (romantic sadwave - Suisse),
Dlina Volny (brut pop noire - Biélorussie),
Babel Map (gloomgaze, gothic rock - USA),
La Punta Bianca (minimal synthpop - France),
Violent Vickie (witch house, punk expérimental - USA),
ainsi que cinquante-quatre chroniques vinyles, CD, K7 & DVD d'hier & d'avant-hier.
Tiré à 100 exemplaires numérotés à la main, format A5, couverture cartonnée brillante,116 pages couleur & NB, dos carré-collé, impression en numérique, Lumières Noires n°2 est disponible sur le site bandcamp.
Un poster (40x30) est offert avec chaque commande.
