Posté par derrek.
Modéré le 01/11/2025 à 20:49.
Modéré le 01/11/2025 à 20:49.
Le nouveau Superchained en écoute - 01/11
Symbolic, le nouvel album du groupe de rock alternatif Superchained, est à découvrir à la suite. Il est sorti vendredi.
Symbolic, le nouvel album du groupe de rock alternatif Superchained, est à découvrir à la suite. Il est sorti vendredi.
[ Site du label / Site du groupe / Facebook du label ] [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires