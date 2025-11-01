Infos précédentes :

Superchained - SymbolicLe nouveau Superchained en écoute - 01/11

Symbolic, le nouvel album du groupe de rock alternatif Superchained, est à découvrir à la suite. Il est sorti vendredi.
