Posté par Oli.
Modéré le 30/10/2025 à 21:10.
Modéré le 30/10/2025 à 21:10.
Ten56 au Radar - 30/10
Le Radar Festival se tiendra du 31 juillet au 2 août à Manchester avec notamment les frenchies de Ten56. ! Seront aussi de la partie Animals As Leaders, The Pineapple Thief, Northlane, Protest The Hero, unpeople, Heart Of A Coward, Hacktivist, Dali, Seething Akira, Luna Kills...
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires