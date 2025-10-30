Infos précédentes :
Posté par Oli.
Modéré le 30/10/2025 à 21:10.
Nos rêves font du bruit - 30/10
Nos rêves font du bruit, ce sont 5 jours de concerts à Troyes du 18 au 22 novembre avec, entre autres, cette année Edgar Déception (en interview dans le dernier mag), Tagada Jones, Eiffel, The Murder Capital, It It Anita, Basic Partner...
[ nosrevesfontdubruit.fr: site officiel ]
