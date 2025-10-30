Infos précédentes :
The Gathering et Anneke ensemble pour Mandylion - 30/10
The Gathering et Anneke Van Giersbergen s'uniront de nouveau pour célébrer en live les 30 ans de leur mythique album Mandylion. Ça se passera le 21 mai à Paris (Le Trianon) et le 24 mai à Lyon (La Rayonne).
