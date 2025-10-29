Infos précédentes :
- Dirty Sound Magnet a le pouvoir en chanson
- Dirty Sound Magnet en 10 minutes
- Dirty Sound Magnet, mort de l'intérieur
- Grand Paris Sludge 2025 : l'affiche
- Chambéry Connexion fait son Podcast
- Dirty Sound Magnet en mode jam
- Les singes toxiques de DSM en live
- Les heures lourdes de DSM
- DMS rêve de Pandora
- Le poète et son prophète en live
Posté par Ted.
Modéré le 29/10/2025 à 08:00.
Modéré le 29/10/2025 à 08:00.
Dirty Sound Magnet a le pouvoir en chanson - 29/10
Dirty Sound Magnet a dévoilé "Power of this song", extrait de Me and my shadow, son prochain disque disponible le 30 janvier 2026. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires