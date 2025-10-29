Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 29/10/2025 à 08:00.
Dirty Sound Magnet - Live alertDirty Sound Magnet a le pouvoir en chanson - 29/10

Dirty Sound Magnet a dévoilé "Power of this song", extrait de Me and my shadow, son prochain disque disponible le 30 janvier 2026. [plus d'infos]

