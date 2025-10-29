Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 29/10/2025 à 08:00.
Havok a un oeil sur MetallicA - 29/10
L'an dernier, Havok sortait son EP New eyes, comportant notamment une reprise de MetallicA, "Eye of the beholder". Une vidéo en animation a été publiée il y a quelques jours. [plus d'infos]
