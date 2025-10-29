Infos précédentes :
Turnstile feat Fender - 29/10
La marque de guitares Fender a sorti un nouveau modèle de gratte, l'American professional classic. Outre un teaser sur fond sonore de Turnstile, une vidéo est aussi dispo avec des images live du groupe de Baltimore sur "Look out for me" tiré de leur dernier opus, Never enough. [plus d'infos]
Turnstile
LP : Never enough
Label : Roadrunner
Date de sortie : 06/06/2025
Never enough
Sole
I care
Dreaming
Light design
Dull
Sunshower
Look out for me
Ceiling
Seein' stars
Birds
Slowdive
Time is happening
Magic man
