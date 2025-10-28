Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Speed-All my angelsLes anges de Speed - 28/10

Speed a sorti ce 23 octobre un nouvel EP trois titres chez Flatsport Records. Le morceau-titre de cet opus, All my angels, a fait l'objet d'un clip et l'intégralité est en écoute sur BandCamp. [plus d'infos]

Speed
EP : All my angels
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 23/10/2025
Ain't my game
Peace
All my angels



