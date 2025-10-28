Posté par M!ke.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Les anges de Speed - 28/10
Speed a sorti ce 23 octobre un nouvel EP trois titres chez Flatsport Records. Le morceau-titre de cet opus, All my angels, a fait l'objet d'un clip et l'intégralité est en écoute sur BandCamp. [plus d'infos]
Speed
EP : All my angels
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 23/10/2025
EP : All my angels
Label : Flatsport Records
- Flatsport Records (14 hits)
Date de sortie : 23/10/2025
Ain't my game
Peace
All my angels
Peace
All my angels
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires