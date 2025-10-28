Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
radiohead_band.jpgLe Pinkpop de Radiohead de 2001 - 28/10

Radiohead était à l'affiche de Pinkpop de 2001 pour la promo de Kid A. Le set des anglais emmené par Thom Yorke est à revoir ici. [plus d'infos]

