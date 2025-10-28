Infos précédentes :
- Le Pinkpop de Radiohead de 2001
- Le karma de Radiohead chez Letterman
- Radiohead sort un album live
- Thom Yorke compose
- Police ! Pierce The Veil reprend Radiohead
- Thom Yorke orchestre pour Hamlet
- Radiohead mijote un truc
- Mark et Thom remettent le couvert
- The Smile @ BBC Radio 6 Music Festival
- The Smile sort un 2e album
Posté par M!ke.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Le Pinkpop de Radiohead de 2001 - 28/10
Radiohead était à l'affiche de Pinkpop de 2001 pour la promo de Kid A. Le set des anglais emmené par Thom Yorke est à revoir ici. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires