Posté par Anthony.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Modéré le 28/10/2025 à 08:00.
Jostle sort son nouvel album White Noise - 28/10
Le trio marseillais Jostle sort White Noise, un sixième album de 9 titres brut et mélodique. Un rock alternatif entre Foo Fighters et Smashing Pumpkins. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
