Jostle - Burning EmberJostle sort son nouvel album White Noise - 28/10

Le trio marseillais Jostle sort White Noise, un sixième album de 9 titres brut et mélodique. Un rock alternatif entre Foo Fighters et Smashing Pumpkins. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
