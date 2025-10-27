Posté par M!ke.
Tetrarch a froid - 27/10
"Cold" de Tetrarch en live au Resurrection Fest en juin 2024, c'est à revoir là. Le morceau est présent sur The ugly side of me. [plus d'infos]
Tetrarch
LP : The ugly side of me
Label : Napalm Records
Date de sortie : 09/05/2025
Anything like myself
Never again (Parasite)
Live not fantasize
Erase
The only thing I've got
Best of luck
Crawl
Cold
Headspace
The ugly side of me
