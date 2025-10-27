Posté par M!ke.
Le paradis de Brutus - 27/10
Brutus sortira un nouvel album live, "Live in Brussels", le 28 novembre chez Hassle Records. En voici l'extrait vidéo de "Paradise". L'enregistrement s'est fait dans l'enceinte de L'Ancienne Belgique le 29 novembre 2024 en clôture de la tournée en support de Unison life. [plus d'infos]
Brutus
Live : Live in Brussels
Label : Hassle Records
Date de sortie : 28/11/2025
Miles away
Brave
Liar
Justice de Julia II
Storm
War
Victoria
What have we done
Chainlife
Space
Fire
Dust
Paradise
Desert rain
All along
Sugar dragon
