"Farewell note to this city", morceau sorti par Converge en 1996, a été remixé en version prise acoustique par le guitariste/chanteur de Cave In et Mutoid Man, Stephen Brodsky. Ce dernier fait régulièrement des versions acoustiques de chansons de groupes de metal hardcore des années 90, et son premier volume Cut to the core Vol.1 sortira le 31 octobre. [plus d'infos]