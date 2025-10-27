Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Nick Cave & The Bad Seeds sortiront Live God , un album live, le 5 décembre 2025. Il contiendra une sélection de morceaux enregistrés lors de la dernière tournée du groupe.

