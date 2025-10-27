Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 27/10/2025 à 08:00.
Nick Cave &amp; the Bad Seeds - Wild godNick Cave & The Bad Seeds sort un live - 27/10

Nick Cave & The Bad Seeds sortiront Live God, un album live, le 5 décembre 2025. Il contiendra une sélection de morceaux enregistrés lors de la dernière tournée du groupe.

