Posté par Ted.
Modéré le 27/10/2025 à 08:00.
Modéré le 27/10/2025 à 08:00.
Nick Cave & The Bad Seeds sort un live - 27/10
Nick Cave & The Bad Seeds sortiront Live God, un album live, le 5 décembre 2025. Il contiendra une sélection de morceaux enregistrés lors de la dernière tournée du groupe.
