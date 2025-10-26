Posté par Ted.
Vampire Weekend en live, vol 3 - 26/10
Dans le cadre de sa série "Frog on the bass drum", les Wampire Weekend sortiront un 3e volume intitulé Weekend at the Garden, un nouvel album live enregistré au Madison Square Garden pendant la tournée "Only God Was Above Us" en octobre 2024, et qui sera édité à 3.000 exemplaires.
