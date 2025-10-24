Posté par Oli.
Modéré le 24/10/2025 à 08:00.
Modéré le 24/10/2025 à 08:00.
WinteRiip 2025 - 24/10
La version hivernale du RiipFest (le WinteRiip) aura lieu à la Ville-aux-Dames (près de Tours) le 13 décembre avec Grove Street, Dragunov, Doomsday, Daggers, Witchfinder, Explicit Silence...
La version hivernale du RiipFest (le WinteRiip) aura lieu à la Ville-aux-Dames (près de Tours) le 13 décembre avec Grove Street, Dragunov, Doomsday, Daggers, Witchfinder, Explicit Silence...
[ Riipfest.com ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires