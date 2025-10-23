Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Gojira 2024Gojira au Heavy Week-End - 23/10

Gojira a été annoncé à l'affiche du Heavy Week-End de Nancy, en compagnie de Sabaton et Electric Callboy. L'évenement se passera du 5 au 7 juin 2026.

