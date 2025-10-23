Infos précédentes :
- Puscifer est normal, n'est-ce pas ?
- Quand MJK s'invite chez Primus
- Sumerian Records fait son récap de 2024
- Puscifer et l'algorithme
- Après la tournée, la galette commune de Perfect Primus Puscifer
- Va pas embêter Maynard James Keenan
- Puscifer invite des copains d'exception en tournée
- Eurocks 2023 : L'affiche
- Puscifer partage un nouveau remix
- de RATM à Wakrat et maintenant 7D7D?
Posté par Ted.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Puscifer est normal, n'est-ce pas ? - 23/10
Puscifer sortira un nouvel album le 6 février 2026. Il s'intitule Normal isn't et comprendra 11 titres dont "Self evident" à découvrir à la suite. Quelques invités ont jouée sur cet album : Tony Levin (King Crimson, Liquid Tension Experiment), Danny Carrey de Tool et Ian Ross, le père d'Atticus. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires