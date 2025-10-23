Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Puscifer - V is for vaginaPuscifer est normal, n'est-ce pas ? - 23/10

Puscifer sortira un nouvel album le 6 février 2026. Il s'intitule Normal isn't et comprendra 11 titres dont "Self evident" à découvrir à la suite. Quelques invités ont jouée sur cet album : Tony Levin (King Crimson, Liquid Tension Experiment), Danny Carrey de Tool et Ian Ross, le père d'Atticus. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page