Puscifer sortira un nouvel album le 6 février 2026. Il s'intitule Normal isn't et comprendra 11 titres dont "Self evident" à découvrir à la suite. Quelques invités ont jouée sur cet album : Tony Levin (King Crimson, Liquid Tension Experiment), Danny Carrey de Tool et Ian Ross, le père d'Atticus. [plus d'infos]