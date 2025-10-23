Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Modéré le 23/10/2025 à 08:00.
Rise of the NorthStar en falcon - 23/10
Rise of the NorthStar a publié "Falcon", le dernier extrait de son prochain album qui sortira le 14 novembre et qui s'appelle (retenez votre souffle), Chapter 04: Red falcon super battle! Neo Paris war!!. Le groupe jouera un concert le 22 novembre 2025 à l'Olympia à Paris. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires