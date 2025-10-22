Posté par Ted.
Modéré le 22/10/2025 à 08:00.
Modéré le 22/10/2025 à 08:00.
Le Jardin d'Hiver 2026 - 22/10
Les 6 et 7 février 2026, se déroulera la nouvelle édition du Jardin d'Hiver du Jardin Du Michel à la salle de l'Arsenal à Toul (54). Marcel et son Orchestre, Babylon Circus, The Toy Dolls et Les 3 Fromages en sont les têtes d'affiches. + d'infos à la suite
Les 6 et 7 février 2026, se déroulera la nouvelle édition du Jardin d'Hiver du Jardin Du Michel à la salle de l'Arsenal à Toul (54). Marcel et son Orchestre, Babylon Circus, The Toy Dolls et Les 3 Fromages en sont les têtes d'affiches. + d'infos à la suite
[ Jardin d'Hiver: Site officiel ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires