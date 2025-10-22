Posté par Ted.
Kataklysm fait 3 dates en France cet hiver - 22/10
Kataklysm se lancera cet hiver dans une tournée européenne avec Vader et Blood Red Throne. Trois étapes françaises sont programmées : La Machine du Moulin Rouge à Paris (le 18/02/2026), L'Étage à Rennes (25/02/2026) et le Bikini à Toulouse (26/02/2026).
