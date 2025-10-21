Infos précédentes :

Ted.
Sacred ReichSacred Reich se sépare de Dave McClain - 21/10

Sacred Reich se sépare de son batteur Dave McClain. Il avait joué de 1991 à 1996, puis de 2018 à maintenant. Entre ces deux périodes, il était membre de Machine Head. C'est Eduardo Baldo qui le remplacera pour la tournée européenne le mois prochain. Le groupe est en train de finir son nouveau disque qui sortira en 2026.

