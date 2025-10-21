Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 21/10/2025 à 08:00.
Dälek - Endangered philosophiesDalek X Hayward - 21/10

Will Brooks (rappeur de Dälek) et Charles Hayward (batteur de This Heat) vont sortir conjointement un album. Prévu pour le 5 décembre via le label Relapse, il comprendra des titres entre rap et rock improvisés et enregistrés lors d'une résidence de 2 jours en Angleterre en 2023. Un extrait se découvre à la suite. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page