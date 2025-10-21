Will Brooks (rappeur de Dälek) et Charles Hayward (batteur de This Heat) vont sortir conjointement un album. Prévu pour le 5 décembre via le label Relapse, il comprendra des titres entre rap et rock improvisés et enregistrés lors d'une résidence de 2 jours en Angleterre en 2023. Un extrait se découvre à la suite. [plus d'infos]