Ted.
21/10/2025

Dalek X Hayward - 21/10
Will Brooks (rappeur de Dälek) et Charles Hayward (batteur de This Heat) vont sortir conjointement un album. Prévu pour le 5 décembre via le label Relapse, il comprendra des titres entre rap et rock improvisés et enregistrés lors d'une résidence de 2 jours en Angleterre en 2023. Un extrait se découvre à la suite. [plus d'infos]
