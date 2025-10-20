Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 20/10/2025 à 08:00.
Type O NegativeType O Negative reprend du service - 20/10

Un confrère américain nous a appris que Type O Negative, par la voix de son guitariste Kenny Hickey, était de retour au travail afin de sortir un nouvel album. Le groupe s'est séparé en 2010 après le décès de leur leader, Peter Steele.

