Modéré le 20/10/2025 à 08:00.
Carton Records (Kouma, Parquet, Sathönay) fêtera ses 15 ans les 6 et 7 novembre du côté de Lyon. Parquet fera notamment partie de la programmation, qui est complète à la suite.
[ Jour 1: Facebook / Jour 2: Facebook ] [plus d'infos]
Tempêtes #10 / 6/11/2025 @ Périscope, Lyon
La première se déroulera au Périscope, notre premier soutien, le 6 novembre. C'est là que nous avons eu notre premier bureau, là aussi qu'ont eu lieu tant de résidences et de concerts Carton.
Mélanie Loisel / Borguefül (FR) trad XP
She's Analog (IT) weird jazz journey
OD Bongo (FR) solid beats & noisy grooves
https://www.periscope-lyon.com/
Tempêtes #11 / 7/11/2025 @ Grrrnd Zero (GZ), Vaulx en Velin
Le 7 novembre, rendez-vous à Grrrnd Zéro, haut lieu des musiques expérimentales lyonnaises et espace d'engagement social.
Simone Aubert (FR) Folk XP
Parquet (FR) rough techno
Grischa Lichtenberger (GE) IDM
Bobo & Behaja (MDG & FR) Tsapiky
https://www.grrrndzero.org/
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.