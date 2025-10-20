Tempêtes #10 / 6/11/2025 @ Périscope, Lyon

La première se déroulera au Périscope, notre premier soutien, le 6 novembre. C'est là que nous avons eu notre premier bureau, là aussi qu'ont eu lieu tant de résidences et de concerts Carton.



Mélanie Loisel / Borguefül (FR) trad XP

She's Analog (IT) weird jazz journey

OD Bongo (FR) solid beats & noisy grooves

https://www.periscope-lyon.com/





Tempêtes #11 / 7/11/2025 @ Grrrnd Zero (GZ), Vaulx en Velin

Le 7 novembre, rendez-vous à Grrrnd Zéro, haut lieu des musiques expérimentales lyonnaises et espace d'engagement social.



Simone Aubert (FR) Folk XP

Parquet (FR) rough techno

Grischa Lichtenberger (GE) IDM

Bobo & Behaja (MDG & FR) Tsapiky



https://www.grrrndzero.org/