Un die hard fan de Tool vrille total - 20/10
Encore un qui veut se faire remarquer (et qui mérite un titre dans le Guinness World Records) : un fan de Tool de 19 ans a joué en une seule prise l'intégralité des tous les disques du groupe à la batterie. Tout ce qu'il a appris à l'oreille a été recraché dans une vidéo de 7h30 qui est à voir à la suite. [plus d'infos]
