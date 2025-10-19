Posté par Ted.
Modéré le 19/10/2025 à 08:00.
Tom Waits joue encore - 19/10
À bientôt 76 ans, Tom Waits fait encore un peu de musique. La preuve avec ce live intimiste filmée lors d'une émission documentaire de la Rai.
[ Il fattore umano ] [plus d'infos]
