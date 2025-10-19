Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 19/10/2025 à 08:00.
Modéré le 19/10/2025 à 08:00.
Pourquoi Scott a refusé le poste dans QOTSA ? - 19/10
On a récemment appris dans une interview donnée par l'ex-bassiste de Kyuss, Scott Reeder, que Josh Homme lui a proposé le poste de bassiste au tout début de l'aventure des Queens Of The Stone Age. Il a refusé par loyauté envers John Garcia, l'ex-chanteur de Kyuss, et par la déception de cette séparation alors tout récente.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires