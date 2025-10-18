Infos précédentes :

"Lady moon" est le quatrième clip tiré du nouvel album de Perturbator, Age of aquarius. Le disque est sorti le 10 octobre 2025 chez Nuclear Blast. [plus d'infos]

