Perturbator clippe Lady moon - 18/10
"Lady moon" est le quatrième clip tiré du nouvel album de Perturbator, Age of aquarius. Le disque est sorti le 10 octobre 2025 chez Nuclear Blast. [plus d'infos]
