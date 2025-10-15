Posté par Ted.
Faut-il réapprendre à écouter de la musique ? - 15/10
Le dernier épisode de Tracks sur Arte nous interroge sur la manière d'écouter de la musique de nos jours. A l'heure du streaming, faut-il réapprendre à écouter de la musique ? Des artistes (Esperanza Spalding, Valentin Hansen) et acteurs de la musique (Femi Adeyemi, le fondateur de la radio libre NTS, Terrence Nguea et son projet Mino) nous donnent leurs réponses à la suite. [plus d'infos]
