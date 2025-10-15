Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 15/10/2025 à 08:00.
Orbit Culture-The forgottenOrbit Culture plus fort que la mort - 15/10

Orbit Culture a mis en ligne la prestation du morceau-titre de son dernier album Death above life donnée au Graspop Metal Meeting de cette année. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page