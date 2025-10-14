Le concert de Disturbed prévu demain à Bruxelles a visiblement été annulé. Le site de l'organisateur affiche un "Erreur 404" sur la page de l'événement. La cause évoquée est "raison de sécurité" suite aux prises de position pro-gouvernement israélien de son chanteur, David Draiman. Comme quoi, politique et art ne font pas toujours bon ménage.