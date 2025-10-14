Infos précédentes :
- Disturbed annulé en Belgique
- WTF : Disturbed annulé ?
- Disturbed ne cède point
- Disturbed au Zénith avec...
- Alien Weaponry de retour
- La musique angélique de Nothing More
- Disturbed ne veut toujours rien savoir
- Un set complet de Disturbed, ça te branche?
- Disturbed ne veut rien savoir
- Disturbed joue son sâle gars
Posté par Ted.
Modéré le 14/10/2025 à 23:03.
Modéré le 14/10/2025 à 23:03.
Disturbed annulé en Belgique - 14/10
Le concert de Disturbed prévu demain à Bruxelles a visiblement été annulé. Le site de l'organisateur affiche un "Erreur 404" sur la page de l'événement. La cause évoquée est "raison de sécurité" suite aux prises de position pro-gouvernement israélien de son chanteur, David Draiman. Comme quoi, politique et art ne font pas toujours bon ménage.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires