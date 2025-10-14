Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 14/10/2025 à 08:00.
David Gilmour rêve que tu sois là - 14/10
La prestation de David Gilmour pour "Wish you were here" au Circus Maximus de Rome a été partagée sur YouTube. [plus d'infos]
