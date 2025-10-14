Le "supergroupe" Drink The Sea, composé de Peter Buck de R.E.M., Duke Garwood (Mark Lanegan), Alain Johannes ( QOTSA , Them Crooked Vultures, Chris Cornell), Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season) et Lisette Garcia (Barrett Martin Group), jouera le 9 décembre 2025 à La Maroquinerie (Paris) dans le cadre d'une tournée européenne. [plus d'infos]