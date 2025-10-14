Posté par Ted.
Drink The Sea à Paris en décembre - 14/10
Le "supergroupe" Drink The Sea, composé de Peter Buck de R.E.M., Duke Garwood (Mark Lanegan), Alain Johannes (QOTSA, Them Crooked Vultures, Chris Cornell), Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season) et Lisette Garcia (Barrett Martin Group), jouera le 9 décembre 2025 à La Maroquinerie (Paris) dans le cadre d'une tournée européenne. [plus d'infos]
