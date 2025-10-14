Posté par Ted.
Modéré le 14/10/2025 à 08:00.
Modéré le 14/10/2025 à 08:00.
Night Tapes en stream - 14/10
Le trio londonien de dream pop Night Tapes a sorti son premier album Portals//Polarities le 26 septembre dernier en licence chez Nettwerk Music Group. Il est en écoute à la suite accompagné du clip de "Leave it all behind, Mike".
Le trio londonien de dream pop Night Tapes a sorti son premier album Portals//Polarities le 26 septembre dernier en licence chez Nettwerk Music Group. Il est en écoute à la suite accompagné du clip de "Leave it all behind, Mike".
[ Streaming: Youtube ] [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires