Night Tapes en stream - 14/10

Le trio londonien de dream pop Night Tapes a sorti son premier album Portals//Polarities le 26 septembre dernier en licence chez Nettwerk Music Group. Il est en écoute à la suite accompagné du clip de "Leave it all behind, Mike".
