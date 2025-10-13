Le collectif heavy psychédélique/progressif Monkeys On Mars, composé du quatuor suisse Monkey3 et du trio français Mars Red Sky, ont annoncé une tournée européenne au printemps 2026. Les dates françaises se trouvent à la suite. Le projet s'apprête à sortir un EP éponyme le 17 octobre 2025 chez Mrs Red Sound. [plus d'infos]