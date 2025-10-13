Posté par Ted.
Monkeys On Mars en tournée - 13/10
Le collectif heavy psychédélique/progressif Monkeys On Mars, composé du quatuor suisse Monkey3 et du trio français Mars Red Sky, ont annoncé une tournée européenne au printemps 2026. Les dates françaises se trouvent à la suite. Le projet s'apprête à sortir un EP éponyme le 17 octobre 2025 chez Mrs Red Sound. [plus d'infos]
17 octobre 2025: SELESTAT (67) - Rock Your Brain
18 octobre 2025: ANTWERP (BE) - DesertFest Belgium
19 octobre 2025: DUISBURG (DE) - Bora
31 octobre 2025: VALLET (44) - Westill Festival
12 mars 2026: MONTPELLIER - Victoire 2
13 mars 2026: TOULOUSE - Le Metronum
14 mars 2026: BORDEAUX - Rock School Barbey
15 mars 2026: NANTES - Le Ferrailleur
17 mars 2026: LILLE - Le Black Lab
18 mars 2026: CLERMONT-FERRAND - La Coopérative de Mai
19 mars 2026: NEVERS - Café Charbon
20 mars 2026: PARIS - La Maroquinerie (release party)
21 mars 2026: VALENCE - La Nuit du Metal #2
16 août 2026: CARHAIX - Motocultor Festival
