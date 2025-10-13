Infos précédentes :

Et voici un nouveau single de Flippeur, mais cette fois-ci, il est double avec "Plastique" et "Peur de l'avion". Petit bonus : les deux titres ont été joués en live au Sample à Bagnolet, et ça a été filmé. Élastique, le premier EP du quintet punk parisien, paraître le 21 novembre chez Howlin' Banana Records. [plus d'infos]

