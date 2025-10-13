Posté par Ted.
Foudre! en live - 13/10
Le trio Foudre!, composé de Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête), Romain Barbot (Saåad) et Paul Régimbeau (Mondkopf), a annoncé une série de dates pour cette automne qui se trouvent à la suite. Pour avoir un aperçu de ce que ça donne en live, le concert de leur release party a été intégralement filmée. [plus d'infos]
