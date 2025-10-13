Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 13/10/2025 à 08:00.
Foudre!-Voltæ (Chthulucene)Foudre! en live - 13/10

Le trio Foudre!, composé de Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête), Romain Barbot (Saåad) et Paul Régimbeau (Mondkopf), a annoncé une série de dates pour cette automne qui se trouvent à la suite. Pour avoir un aperçu de ce que ça donne en live, le concert de leur release party a été intégralement filmée. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Foudre!-Voltæ (Chthulucene) Foudre![fr] Foudre!: Bandcamp  External ]
22 octobre 2025: Petit Bain, PARIS
24 octobre 2025: Hadalides Festival, NANTES
25 octobre 2025: Rockomotives, VENDÔME
28 novembre 2025: Le Circuit, CHERBOURG

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page